Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

A trecut aproape o luna de cand reprezentantii Primariei au anuntat ca vor face opentru sportul local, o banala suprafata de joc pentru. De atunci, municipalitatea nu a reusit sa demareze o procedura privind achizitionarea echipamentului, motivul fiind o neintelegere cu Ministerul Tineretului si Sportului. Astfel, nici pana la aceasta ora nu a fost semnat un acord intre minister si primarie, care sa permita realizarea unei investitii."Asteptam parafarea parteneriatului de catre ministerul de resort si imediat trecem la procedurile necesare pentru realizarea investitiei", au declarat reprezentantii Primariei.Cand va fi semnat acest acord, nimeni nu stie. Culmea, in luna august edilii erau optimisti. Ba mai mult, executivul Primariei a promovat unde hotarare ce a fost votat in plenul sedintei ordinare de"Propunem încheierea unui contract de asociere în participatiune, în vederea achizitionarii si montarii uneiflotante si a unei tabele de marcaj omologate, în incinta Salii Polivalente din Iasi, care va deservi jocului de baschet, handbal, volei si futsal, si care vor fi realizate conform normelor Uniunii Europene, respectiv FIBA/FRB", se arata in hotararea adoptata.Reprezentantii Primariei spuneau ca investitia este prioritara deoarece pe data de 30 septembrie era programat startul mai multor competitii sportive. Din cauza actualei suprafetie de joc, un jucator de baschet s-a accidentat destul de serios la genunchi.In timp ce edilii investesc doar intr-o suprafata de joc, alte orase au primit infuzii financiare uriase. De exemplu, in stadionul din Craiova, cu 30.000 de locuri, Guvernul a bagat peste 50 de milioane de euro, contributia locala fiind de 10 la suta. Tot in zona, dar la Targu Jiu, Guvernul a alocat peste 20 de milioane de euro pentru un stadion cu 13.000 de locuri. Nu in ultimul rand, Cluj Arena a primit ajutor guvernamental de peste 15 milioane de euro.In tot acest context, Iasul a primit promisiunea unei alocari de 5 milioane de euro pentru unde, cu 8000 de locuri, ce ar urma sa fie construit in zona Abator. Banii acestia nu au mai ajuns in vistieriile primariei. Edilii mai aveau in calcul si construirea unei sali polivalente in zona Moara de Vant. Dar pentru acest an, finantarile de la minister au fost taiate, fiind suportate doar reparatii curente.In luna septembrie,a atribuit direct un contract pentru modernizarea pistei dede pe stadionul "Emil Alexandrescu". Dupa analizarea ofertelor, a fost aleasa varianta care costa 396.322 lei, fara TVA, ce apartine societatii Interfloor Solutions SRL, din Iasi. Initial, edilii au estimat lucrarea la 420.168 lei, fara TVA, dar oferta a fost sub prevederea bugetara.Conform caietului de sarcini, lucrarile constau in reabilitarea stratului superior al pistei, reabilitarea rigolelor si refacerea marcajelor. Despre experienta in domeniu a societatii nu se poate spune mare lucru. A fost infiintata in 2015 si are un singur angajat. Anul trecut, s-a declarat o cifra de afaceri de 1,3 milioane de lei si un profit de 147 mii lei. Societatea este administrata de Vasile Buzduga. Ultima investitie majora la stadion a avut loc in 2006.