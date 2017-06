Salarii motivante pentru iesenii care aleg sa munceasca in strainatate

Iesenii care sunt in cautarea unui loc de munca se pot angaja in tari precumsau Republica Ceha. Posturile puse la dispozitia acestora sunt de, lucratori in productia de prelucrare de legume si altele. Zeci desunt scoase luna aceasta de catre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) prin acest program.Astfel, iesenii care sunt in cautarea unui loc de munca pot opta pentru unul dintre posturile propuse. Pana acum, au fost sute de locuri in Republica Ceha, in Germania si in alte cateva tari. Cei interesati de unul dintre aceste posturi se pot adresa la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca () Iasi.