Salubris cheltuie pe un utilaj aproximativ 80 de mii de euro

SA, societatea de salubritate a primariei, organizeaza opentru achzitia de. Astfel, se doreste cumparare unui, contractul avand o valoare estimata de 365 mii lei, adica putin peste 80 de mii de euro. Estimarea nu contine TVA. Ofertele operatorilor economici pot fi primite pana pe data de 11 iulie 2017."Utilajul trebuie sa fie nou si insotit la livrare de urmatoarele documente: manual cu instructiuni de punere in functiune, utilizare si intretinere periodica in limba romana, certificat de conformitate care sa corespunda cerintelor standard europene, certificat de garantie, catalog cu piese de schimb in limba romana. In momentul punerii in functiune la autoritatea contractanta se va oferi asistenta tehnica, instruire teoretica si practica pentru minimum 2 persoane, explicarea tuturor caracteristicilor tehnice si functionale. Dupa punerea in functiune se vor face teste si anume: functionarea tuturor echipamentelor in sarcina, verificarea caracteristicilor tehnice si dotarilor cerute. lnstruirea personalului se va face timp de minimum o zi pe cheltuiala furnizorului", se arata in caietul de sarcini.