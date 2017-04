Sandra Mutu a ajuns la spital! Va naste in cateva zile

Sandra si Adrian Mutu

Sandra Mutu a mers, joi, la un centru medical din Capitala, foarte probabil pentru un control de rutina.

Sandra Mutu a fost insotita de mama sa, cele doua fiind aduse la spital chiar de Adrian Mutu. "Briliantul" nu a intrat impreuna cu acestea in spital si a preferat sa-si rezolve anumite probleme personale care nu suportau amanare.

Sandra Mutu si-a amintit cum a aflat ca va deveni mamica: "S-a intamplat in vacanta noastra din Bodrum. Acolo am ramas insarcinata. Pana sa fac primul test de sarcina simteam ca parca se intampla ceva, desi nu aveam vreun simptom. Am facut primul test, iar a doua liniuta se vedea culoarea mai pala. A doua zi am facut din nou testul si a iesit din nou pozitiv. Am pus mana pe telefon, i-am spus ca trebuie sa vorbim", scrie Cancan.