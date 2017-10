Santaj, militieni si politica. Oare pe cat se lasa cu zornait de catuse?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

La final de rubricuta, babetele va mai povestesc cate ceva despre Minciunica Labolache si sagetile sale. Minciunica si-a facut cativa omuleti care-i dau raportul, omuleti care au fost militieni, iar acum sunt la pensie. Desigur, nu a avut cu ce-i plati pentru informatiile livrate, dar le-a promis ca le face o "schema" pentru a incasa ceva banuti in plus.Minciunica a mers pe la mai multi bremari din Targ carora le-a impus, mai in gluma, mai in serios, sa incheie cu fostii militieni niste contracte pentru evaluarea riscurilor. Labolache a contactat mai multi bremari si le-a cerut asta, insa unul dintre ei l-a inregistrat. E vorba de santaj si de multe altele, mai discutam noi in foarte, foarte scurt timp.