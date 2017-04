Sanziana Buruiana a ajuns de URGENTA in tara cu fetita ei. Ce a patit fosta asistenta TV

Sanziana Buruiana2

Fosta asistenta TV a tras o sperietura ingrozitoare recent, in ceea ce-o priveste pe micuta ei, Izabela.



Sanziana Buruiana a fost plecata recent in Budapesta, in vacanta, alaturi de sotul sau, dar si de micuta lor Izabela. Insa, a fost nevoita sa se intoarca de urgenta in tara din cauza unei epidemii de rujeola, temandu-se pentru starea de sanatate a fetitei sale.

„M-am intors de doua zile in tara si am decis sa fac o schimbare. M-am intors de urgenta in Romania pentru ca acolo e epidemie de rujeola si ea nu a facut vaccinul. M-am gandit acum si o sa il fac. Acolo imi trebuia anumite acte ca sa fac vaccinul. Aceasta epidemie s-a raspandit foarte repede“, a povestit blondina.



Sursa: cancan.ro