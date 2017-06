Saptamana aceasta incep inscrierile in programul Start-up Nation, dar cu multe neclaritati

Desi s-a anuntat deschiderea sesiunii de inscriere in programulincepand cu data de 15 iunie, exista numeroase neclaritati pentru antreprenorii care doresc sa acceseze acest program prin care se vor putea obtine pana la 44 mii de euro,Cea mai mare neclaritate sta in modul in care vor putea fi obtinuti banii pentru cheltuielile aferente programului. Una dintre variante este aceea în care antreprenorul realizeaza cheltuielile din banii proprii si abia apoi depune cererile de rambursare prin care îsi recupereaza banii investiti.O alta varianta este aceea în care furnizorul este dispus sa livreze echipamentele catre beneficiar, iar dupa aproximativ în 30 de zile, statul sa elibereze banii de la Start-Up Nation care furnizor. Cea de-a treia varianta este aceea a unuipuncte. Astfel, bancile comerciale ar trebui sa acorde un credit puncte, din care întreprinzatorul sa poata face cheltuielile, iar apoi sa ceara de la stat banii pentru acoperirea creditului.Înscrierea înse va putea realiza în perioada 15 iunie – 14 iulie 2017, iar toate datele folosite în intervalul vineri - duminica vor fi sterse din baza de date în ziua de luni 12.06.2017.a suferit o serie de modificari, printre acestea numarându-se faptul ca în calcularea ponderii echipamentelor tehnologice si software-urilor în totalul valorii planului de afaceri vor fi incluse si echipamentele încadrate în categoria obiectelor de inventar.Astfel, beneficiarii Programului ar urma sa se încadreze mai usor pentru obtinerea celor 10 puncte acordate daca echipamentele si software-urile reprezinta cel putin 50 la suta din valoarea totala a cheltuielilor.Mai mult, operatorii economici de tipul întreprindere individuala - II, persoana fizica autorizata -si întreprinderi familiale - IF care au avut codul CAEN autorizat în anii 2016-2017, pot aplica pe acelasi codîn cadrul programului (cu o firma nou-înfiintata) si va fi necesara autorizarea codului CAEN pâna la momentul depunerii primei cereri de rambursare/cerere de plata. Angajarea persoanelor defavorizate/someri/absolventi dupa anul 2012 va fi demonstrata cel mai târziu la ultima cerere de rambursare/plata solutionând astfel neconcordanta dintre schema de minimis si planul de afaceri publicate în versiune draft la începutul lunii mai.