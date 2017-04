Saptamana Mare- traditii si obiceiuri

• In aceasta perioada, crestinii intra in Saptamana Mare, o perioada plina de randuieli bisericesti premergatoare Invierii Mantuitorului Iisus Hristos • Aceste zile sunt si unele pline de traditii si obiceiuri



De astazi, crestinii ortodocsi si cei romano- catolici intra in Saptamana Mare, premergatoare marei Sarbatori a Invierii Domnului Iisus Hristos. Aceasta perioada este si una in care credinciosii trebuie sa respecte o serie de randuieli canonice. Astfel, in zilele de luni, marti si miercuri ca si ultimele zile, vineri si sambata, se ajuneaza pana spre seara, cand se poate manca putina paine si se bea apa.



Ziua de joi este o zi obisnuita de post, se mananca o data pe zi, seara, hrana uscata. Saptamana aceasta este importanta si pentru denii, slujbele divine deosebite ce se savarsesc in acest interval de timp si care ii dau caracterul de unicitate. Deniile sunt servicii divine cu caracter de priveghere, care se savarsesc seara si care de fapt sunt utrenii de a doua zi. Ele ne duc cu gandul la primele veacuri crestine, cand cultul divin se savarsea seara, spre ziua urmatoare, creand acea atmosfera de mai apropiata comuniune cu Dumnezeu si de meditare la viata de apoi.



In prima zi a deniilor se face pomenire despre Iosif cel prea frumos, pierdut de fratii sai ca prototip al lui Iisus Hristos, vandut si rastignit de conationalii sai, dar si de smochinul neroditor ca simbol al sinagogii, care nu a adus rodul mantuirii pe care l-a odraslit din plin Biserica crestina. In cea de a doua zi, se face pomenirea celor zece fecioare, pilda care tine in constiinta crestinilor datoria vegherii necontenite pentru a intampina pe Mielul Hristos prin fapte bune.



Miercurea este dedicata amintirii femeii celei pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului, inainte de Patima Sa, ca simbol al pocaintei si indreptarii omului pacatos. Ultimele zile dinaintea Invierii sunt si cele mai importante. Joia Patimilor este inchinata amintirii a patru evenimente deosebite din viata Mantuitorului: spalarea picioarelor ucenicilor, ca pilda de smerenie, sau Cina cea de Taina la care Mantuitorul a instituit Taina Tainelor.



Totodata, in Vinerea Mare, zi in care se face pomenirea de sfintele si mantuitoarele Patimi ale Mantuitorului Hristos, se tine post negru, nu se consuma nici un fel de mancare si nu se bea apa.