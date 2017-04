Saptamana Patimilor - cele zece fecioare

Crestinii ortodocsi sunt asteptati in aceasta seara pentru a asista la Liturghia savarsita de preoti in Saptamana Patimilor Domnului. In aceasta zi, cunoscuta si ca Martea Mare, Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca Pilda celor zece fecioare. Aceasta pilda prezinta zece fecioare care se pregatesc pentru nunta.



In aceasta pilda, Imparatia cerurilor este asemanata cu zece fecioare, care, luandu-si candelele, au iesit in intampinarea mirelui. In urma acestei pilde, preotii arata ca Iisus Hristos a dorit sa descopere credinciosilor importanta pregatirii in vederea judecatii de apoi. Candelele aprinse simbolizeaza faptele bune, care trebuie sa arda pana la sfarsitul lumii, adica pana la sfarsitul fiecaruia sau pana la Parusie.



Flacara este alimentata de untdelemn. Prin untdelemn se intelege credinta, care la randul ei nu se poate imprumuta altora, fiind un dar strict personal. Aceasta pilda este spusa de catre Domnul Iisus Hristos prin preotii din biserici, pentru ca toti credinciosii sa se gândeasca la faptul ca trebuie se fie întotdeauna pregatiti prin fapte bune pentru întâmpinarea Mirelui ceresc, sa fie alcatuiti prin faptele lor cele bune ca sa poata lua parte la "ospatul cel vesnic".



Domnul Hristos îndeamna la priveghere, concluzia pildei fiind accea ca toti credinciosii sa fie privegheati si sa se roage pentru ca nu se stie când vine Iisus. În aceasta zi de marti, ca si în celelalte zile din Saptamâna Sfintelor Patimiri, pâna miercuri inclusiv, la slujba de dimineata, la utrenie, se spun urmatoarele cuvinte: "Iata mirele vine în miezul noptii si fericita este sluga pe care va afla-o priveghind, iara netrebnica e cea pe care o va gasi lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul sa nu te îngreunezi, ca sa nu te dai mortii si afara din Împaratie sa te încui, ci te desteapta strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Dumnezeul nostru, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi".