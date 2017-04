Saptamana Patimilor! Ce se face in LUNEA MARE pentru a avea noroc, spor si sanatate in casa

Saptamana Patimilor

Incepand cu ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) s-a intrat in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor (Saptamana Mare), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Iisus Hristos.

De luni incepe Saptamana Patimilor, o perioada de pocainta si indreptare duhovniceasca pentru toti crestinii, care incheie astfel vremea de pregatire sufleteasca pentru cea mai mare sarbatoare crestina.

In biserici se vor oficia in fiecare seara Deniile, slujbe prin care credinciosii il "petrec" pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Fiecare zi are o semnificatie aparte, in care credinciosii rememoreaza evenimentele din ultimele zile din viata pamanteasca a Mantuitorului, inainte de Inviere.

Credinciosii care nu calca des pragul bisericii stiu despre Saptamana Mare, numita si Saptamana Patimilor, doar ca urmeaza Floriilor si precede Invierea. Insa fiecare zi are o semnificatie aparte, despre care amintim astazi.

Ca obiceiuri si superstitii, in Lunea Mare, femeile incep curatenia de Paste. Se scoate totul afara, se aeriseste casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuieste si se spala totul. “Sa nu te prinda Pastele in necuratenie, ca te blesteama casa!”

In Martea Mare se aspira, se da cu matura, se spala geamuri si se fac treburile grele pe langa casa.

Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau se mai spala si calca. Din aceasta zi, se spune ca barbatii trebuie sa stea pe langa casa si sa isi ajute nevestele.

Joia Mare este ultima zi in care se pomenesc mortii, iar femeile merg la biserica si impart colaci de post, vin, miere si fructe. Barbatii aprind focuri rituale in curti, pentru sufletele mortilor care se reintorc acasa. In dupa-amiaza acestei zile se fac copturile: painea, pasca si cozonacul.

In Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor se tine post negru, nu se face treaba sau mancare, unii se scalda in rauri pentru a fi sanatosi tot timpul anului si seara se merge la biserica pentru Prohod si trecerea pe sub Sfantul Aer.

In Sambata Mare, femeile pregatesc mielul sacrificat in aceasta zi, fac ultimele pregatiri pentru masa si scot hainele noi pentru Inviere. Seara se vopsesc ouale, daca nu s-au pregatit din Joia Mare, si se face un cos pentru biserica ce contine: oua rosii, pasca, cozonac, sare, ustoroi, friptura de miel etc.



Sursa: romaniatv.net