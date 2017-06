SARBATOARE IMPORTANTA in calendarul crestin-ortodox. Multi romani poarta numele acestui sfant

Sfantul Ierarh Grigorie Dascalul, Mitropolitul Tarii Romanesti, este sarbatorit de Biserica Ortodoxa in ziua de 22 iunie. Sfantul Grigorie s-a nascut in anul 1765, in Bucuresti, si a intrat in monahism la Manastirea Neamt, sub indrumarea duhovniceasca a Sfantului Paisie Velicicovski. In anul 1823, pe cand era numai ierodiacon, vrednicul nevoitor a fost hirotonit episcop, fiind asezat in cinstea de Mitropolit al Tarii Romanesti (1823-1834).

Nascut la Bucuresti in 1765, Sfantul Ierarh Grigorie Dascalul a fost mitropolit al Tarii Romanesti intre anii 1823-1834. Dupa ce a studiat la renumite scoli din Bucuresti, a ajuns ucenic al Sfantului Paisie Velicicovschi, fiind calugarit la Manastirea Neamt. Dornic de desavarsire, la indemnul Sfantului Paisie, tanarul monah Grigorie vietuieste o perioada de timp la Sfantul Munte Athos. Revenind in tara, se asaza la manastirea Caldarusani, asezamant monahal reorganizat de Sfantul Cuvios Gheorghe, staretul manastirilor Cernica si Caldarusani, scrie doxologia.ro.

In anul 1823, Sfantul Grigorie a fost chemat la Bucuresti de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al Tarii Romanesti. Ca arhipastor, mitropolitul Grigorie Dascalul a desfasurat o neobosita activitate pastoral-misionarasi social-culturala, numind ierarhi in scaunele episcopale de la Arges, Ramnic si Buzau si intemeind scoli teologice in fiecare dintre aceste centre eparhiale.

Intreaga viata si lucrare a mitropolitului Grigorie in slujba Bisericii a fost un exemplu de sfintenie si de iubire jertfelnica pentru pastoritii sai de sprijinul sau material beneficiind numerosi saraci, vaduve, orfani oferind hrana, adapost si carti de invatatura. La moartea sa au ramas o multime de carti pregatite spre a fi oferite in dar scolarilor.

Activitatea Sfantului Ierarh Grigorie Dascalul in scaunul de mitropolit al Tarii Romanesti a fost intrerupta de catre administratia rusa instaurata in Principatele romane, fiind exilat timp de peste patru ani la Chisinau, Buzau si Caldarusani.

Sfantul Ierarh Grigorie s-a ingrijit, in mod special, si de restaurarea catedralei mitropolitane din Bucuresti, precum si de traducerea si tiparirea in limba romana a Vietilor Sfintilor, pe care le considera "atat de folositoare pentru formarea duhovniceasca si luminarea sufletelor credinciosilor".

Pentru viata, activitatea si stradania sa duhovniceasca, Sfantul Ierarh Grigorie a ramas in istoria Bisericii si a poporului roman drept cel mai de seama intaistatator al scaunului mitropoliei Tarii Romanesti din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut cu supranumele de "Dascalul".