Sfantul Dumitru

In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe incuie iarna si infrunzeste intreaga natura, Sfantul Dumitru desfrunzeste codrul si usuca toate plantele.

In Ajunul sarbatorii de Sfantul Dumitru se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, taranii arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.





Citeste continuarea pe In traditia populara, SFANTUL DUMITRU usuca toate plante si dezfrunzeste codrul, fiind cel care descuie iarna. De asemenea, exista credinta ca pe 26 octombrie, de SFANTUL DUMITRU, caldura intra in pamant si gerul incepe a-si arata coltii.Citeste continuarea pe culinar.bzi.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.