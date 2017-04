Scandal CAT CASA in instanta, in cazul mortii lui Gyuri Pascu! Serviciul de Ambulanta cere PEDEAPSA

Scandal in instanta dupa moartea lui Gyuri Pascu. Serviciul de Ambulanta contesta decizia instantei si sustine ca medicul care a raspuns apelului trebuie sanctionat.

Cei din conducerea ambulatei Bucuresti-Ilfov nu sunt de acord cu decizia pe care a dat-o instanta, Tribunalului Bucuresti, in procesul care s-a deschis dupa moartea artistului Ioan Ghiuy Pascu, asta pentru ca, spun ei, tribunalul a decis ca doctorul care a ajuns primul la interventie nu este vinovat, dar cei de la ambulanta spun ca decizia a fost data in baza unui viciu de procedura si ca nu s-a discutat pe fond, informeaza Romania TV.

Concret, Tribunalul Bucuresti a decis ca nu este vinovat medicul care a ajuns primul la aceasta interventie pentru ca nu i s-ar fi comunicat decizia de sanctionare de catre cei de la ambulanta la adresa corecta.

Ambulanta sustine ca i-a comunicat medicului decizia de sanctionare la adresa pe care o aveau in baza de personal, insa intre timp adresa nu a mai fost valabila.

Prin urmare, fapta medicului ramane in continuare, pentru ca cei de la ambulanta considera ca s-au incalcat procedurile, medicul neavand la el decat una din cele trei truse care sunt prevazute de proceduri. In plus, medicul nu a obtinut in scris acordul lui Ioan Ghiury Pascu cum ca nu doreste sa mearga la spital.

In acest context, cei de la ambulanta nu sunt de acord cu decizia tribunalului si au facut recurs.