Exploatarea gazelor in Marea Neagra se apropie cu pasi mai repezi decat se prevedea pana acum, insa niciunul dintre cei care detin astazi puterea in Romania nu spune realitatea: aceste gaze vor merge direct in Austria printr-o conducta construita special in acest scop. Iar peste 10-15 ani, cand Romania va epuiza resursele terestre de gaz, noi vom ajunge sa importam gaz din Rusia pentru ca nu ne vom putea atinge de gazul extras din apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, care va merge direct in Occident, dezvaluie Ziarul Financiar.

Romania a fost exclusa de la negocierile dintre UE si Gazprom privind preturile gazelor naturale Vezi si: