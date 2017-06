Cornel Gales

Daca pana acum

spunea ca se intelege de minune cu cei doi copii ai

, se pare ca la trei luni de la moartea

au aparut discutii aprinse.

Mai exact, conform Click!, Cornel si-a pus in cap familia sotiei sale, pentru ca nu i-a anuntat pe oameni din timp pentru parastas. “Familia Ilenei s-a plans ca Gales i-a anuntat foarte tarziu de pomana de trei luni, iar ei nu au putut ajunge. Ei sunt suparati ca sotul artistei a dat de pomana la parastas in pachetele doar o rosie, un pateu si carnati, si aia preparati de doamna Belu, nasa de cununie a Ilenei si a lui Cornel. Mugurel si Cristian mai aveau un cui contra lui Cornel, acela ca nu i-a chemat la spital, decat cu doua zile inainte sa moara artista, in conditiile in care aceasta era internata de trei saptamani”, a dezvaluit un apropiat al familiei.

Mai mult de atat, intre Cornel Gales si baietii Ilenei Ciuculete au aparut discutii si din cauza banilor, intrucat acesta le-a promis cate 3.000 de euro, dar i-a dat doar lui Mugurel si doar in urma unei discutii: “Am tacut, am facut-o pentru mamica, am crezut ca se schimba Cornel. Am vrut sa ne avem bine. Nu ne are decat pe noi, nu vorbeste nici cu fata lui si nici cu fratele lui. Dar el confunda bunul simt cu bunatatea. Nu mai vorbesc cu el, am intrerupt orice legatura”, s-a plans Mugurel Sfetcu unui apropiat.