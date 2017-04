Scandal URIAS intre un fost senator CELEBRU si sotia lui! Injuraturi ca la usa cortului in mijlocul strazii

Scandal imens, injuraturi si urlete cu un fost senator celebru si sotia lui. Cei doi s-au dat in spectacol in public dupa ce femeia anuntase ca a plecat din caminul conjugal. Relatia cu nabadai dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a trecut la un alt nivel.

Cei doi au fost protagonistii unui megascandal intr-un club acum doua seri prin care au reusit sa socheze lumea mondena bucuresteana. Potrivit martorilor, fostul sportiv avea un chef nebun de distractie dupa ce se cinstise cu cateva pahare de sampanie. Aparitie lui Brigitte a declansat insa scandalul.

”Brigitte a trantit geanta pe masa si, fara nicio introducere a inceput sa tipe la Ilie. Ii striga obsesiv ca de ce a trecuit sa meraga el la evenimentul ei imbracat in ”sereist” (n.r. aparent facea referire la costumul de general), ca nu degeaba s-a chinuit ea sa iasa in evidenta cu rochia ei Prada, ca i-a luat fata si nu e OK, ca rea evenimentul ei, magazinul ei. Si a inceput circul, si panarama. Din saracio, imputitule, idiotule nu l-a scos, dar nici el nu s-a lasat mai prejos. In cele din urma a realizat penibilul situatiei si a plecat. S-a intors pentru un minut ca, probabil uitese sa-i salute pe cei de la masa, si atat i-a trebuit… Brigitte a inceput sa-l dracuie, sa-l imbranceasca pana si-a pierdut si el cumpatul si i-a strigat ca are silicon in loc de creier. Apoi, a facut stanga imprejur si a plecat din nou. Ea a alergat dupa el si l-a prins in parcare si sa te tii! Au inceput sa se injure ca la usa cortului, s-au lovit, s-au scuipat. Dumnezeule! Asa ceva nu cred ca a vazut vreunul dintre cei adunati sa urmareasca circul”, a relatat un martor ocular, conform libertatea.ro.

Dupa scandalul monstruos produs cu martori, in loc sa rupa orice legatura, Nastase si Brigitte au incheiat seara impreuna. ”I-a zis sa se schimbe de costumul de general care parca o obseda si sa vina dupa ea. Iar el s-a dus”, ne-a spus un alt martor socat.