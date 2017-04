Scandal urias la CSM Poli Iasi. Alesii liberali cer demiterea presedintelui Florin Prunea

Situatia din sanul echipei fanion a Iasului,, a ajuns din ce in ce mai tensionata. Totul se invarte in jurul presedintelui, aflat indeschis cu autoritatile locale. Mai nou, Prunea a intrat in conflict si cu alesii locali ai Iasului. Consilierii locali ai opozitiei au aratat ca situatia de la clubul detrebuie sa se schimbe prin atragerea unorprivati, iar echipa sa nu mai fie finantata doar din. Afirmatiile alesilor PNL l-au nemultumit pe Prunea care i-a criticat. Presedintele echipei CSM Politehnica Iasi a aratat ca alesii isi bat joc de echipa, iar finantarea promisa din bugetul public nu mai vine. Reactia liberalilor nu a intarziat sa apara."Dupa ce anul trecut i-a numit pe ieseni violatori si betivi, domnul Prunea jigneste si consilierii locali ai Iasului. De când a venit la conducerea clubului iesean de fotbal singuraa acestui om a fost sa evite retrogradarea. În rest, în fiecare an a cerut tot mai multi bani. Asta în timp ce iesenii protesteaza din cauza drumurilor neasfaltate sau a autobuzelor care iau foc pe strada. Asta în timp ce terenurile de sport ale scolilor stau în paragina, nu avem o sala polivalenta, nu avem infrastructura sportiva, iar copiii Iasului se joaca pe tapsan", au mentionat cei dinConsilierii opozitiei au cerut demiterea lui Prunea de la sefia echipei. In plus, acestia au cerut si convocarea de urgenta a Fundatiei Sportului Iesean în cadrul unei sedinte extraordinare de Consiliu Local, la care sa participe sial CSM Politehnica Iasi unde sa fie prezentate rapoartele asupra alocarilor financiare din anii trecuti si strategia de finantare pentru anul in curs."Echipa de fotbal poate fi un ambasador al Iasului. Cu siguranta, în al doilea oras ca marime a populatiei din România, ar fi numerosi ieseni care sa plateasca bilet si sa vina la stadion. Însa trebuie sa aiba pentru ce sa vina. În momentul de fata, cu milioane de euro s-a sustinut performanta de a se evita retrogradarea. Suntem de acord ca finantarea catre fotbal sa continue, dar trebuie ca, pe termen lung, echipa sa fie preluata de un investitor privat. Solicitam Comitetului Director al CSM Politehnica sa ia act de mitocania domnului Prunea si sa îl demita de la conducerea clubului de fotbal. Dumnealui s-a dovedit a fi un personaj care nu a apreciat niciodata eforturile iesenilor pentru sustinerea acestei echipe", au mai spus liberalii.