SCANDALOS! Ambasada Italiei scoate la VANZARE un PARC din Bucuresti!

Ambasada Italiei la Bucuresti a anuntat luni, ca scoate la licitatie sase proprietati - doua in Bucuresti si cate una la Galati, Braila, Targoviste si Constanta. Prima proprietate scoasa la vanzare se afla la Targoviste, pe Calea Domneasca nr. 165 si se vinde cu 45.841 de euro, la Galati proprietatea scoasa la vanzare de Ambasada Italiei se afla pe strada Garii nr. 38, iar pretul este de 91.617 de euro, la Braila este scoasa la vanzare o proprietate de pe strada R.S. Campiniu nr. 35, pretul fiind de 86.446 de euro, iar la Constanta Ambasada Italiei scoate la vanzare, cu pretul de 505.222 de euro, un imobil in stare de degradare, cu teren de 577 de metri patrati, aflat pe bulevardul Mamaia nr. 42. De altfel, toate aceste proprietati sunt imobile aflate in stare de degradare, potrivit anuntului Ambasadei Italiei.

In Bucuresti, Ambasada Italiei scoate la vanzare Parcul Nicolae Iorga, in suprafata de 3.087 de metri patrati, aflat pe Calea Victoriei la nr. 184-188, pretul cerut fiind de 5.525.700 de euro.

In Parcul Nicolae Iorga se afla trei monumente - in centru, bustul poetului Nichita Stanescu, realizat in 1984, iar in spatele acestuia se afla o cruce mare de marmura alba, o troita din 2011 cu tripla semnificatie: dedicatie marelui istoric Nicolae Iorga, eroilor neamului si Lemnului Sfintei Cruci din biserica Sfantul Vasile cel Mare, aflata in apropiere.

"Acum aud de la dumneavoastra ca se vinde. Nu stiam. Dar ce ne mai miram. Ar fi pacat sa il cumpere cineva care sa construiasca aici un bloc pentru ca vine atata lume aici. O doamna vine de 36 de ani in parc, cand va afla o sa se supere", spune paznicul din parc.

Parcul Nicolae Iorga - care pana anul trecut s-a aflat in administrarea Primariei Sector 1 - se afla in vecinatatea Bisericii "Sf. Nicolae" si vizavi de Hotelul Moxa. Cea de a doua proprietate din Capitala pe care Ambasada Italiei o scoate la vanzare, la un pret de 1.744.600 de euro,este un teren in suprafata de 1133,57 de metri patrati, aflat in strada Luigi Cazavillan nr. 26-28. Ambasada Italiei spune ca isi rezerva dreptul de a efectua vanzarea chiar si in cazul in care va exista o singura oferta considerata valabila, conforma si adecvata, precum si dreptul de a anula, de a suspenda sau de a revoca procedura de licitatie in orice etapa, conform legislatiei in vigoare, se arata in anuntul de licitatie.