Scandalul URIAS in care este implicata Andreea Marin: "Cat de taranca, proasta si rea sa fii?"

Mai mult, Zana a spus atunci ca daca-i mai gaseste pe strada, are arme cu care sa se apere, sugerand probabil ca i-ar putea otravit. Vecina sa a incercat sa o linisteasca spunand ca ii garanteaza ca nu-i vor face nimic cateii ei, iar Andreea Marin a replicat ca o doare in c*r de garantiile ei. Replicile socante ale juratei de la Uite cine danseaza au fost filmate si publicate de Ioana Rosenberg, doctor in stiinte umaniste si activista pentru drepturile animalelor.Andreea Marin a dat-o in judecata din cauza acestui lucru si de atunci cele doua sunt la cutite. Intr-o postare pe facebook, Ioana o numeste pe rivala ei taranca, proasta si rea, dupa ce Andreea postase pe facebook, culmea, un filmulet cu un catel.„Cat de taranca, proasta si rea sa fii sa iti iei cocker spaniel ca sa-l tii in cotet? Bine, am vazut ca pe undeva in Moldova unii tineau pisica in cotet, legata cu lantul, asa ca nu ar mai trebui sa ma mire nimic”, a scris Ioana Rosenberg pe facebook.