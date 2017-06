Scenariu bomba la varful CJ Iasi. Maricel Popa isi poate pierde functia de presedinte

Maricel Popa

Situatie incredibila la varful judetului. Consilierii judeteni ai opozitiei au anuntat ca sunt sanse pentru initierea unui proiect de hotarare privind schimbarea presedinteluidin fruntea institutiei., liderul grupului de consilieri judeteni PMP, a aratat ca Maricel Popa nu a facut nimic la varful institutiei in acest prim an de mandat si ca ar trebui sa lase locul unui ales mult mai capabil. In plus, Alin Aivanoaei a mentionat ca situatia de la nivelul central dinse poate repeta si la Iasi, iar social-democratii din Consiliu pot initia, la randul lor, o procedura pentru inlaturarea lui Popa."Ma astept ca grupul PSD dinsa initieze tot o motiune de cenzura pentru inlaturarea presedintelui Maricel Popa. Daca nu se va intampla acest lucru, o sa o initiem noi. Astept o reactie pe fundamentul trendului la nivel national. Avem un an in care am pierdut pasi importanti in dezvoltarea judetului. Consiliul Judetean sta pe un munte de bani, care zac in visterie, desi ar trebui facute proiecte. La varful Consiliului Judetean trebuie sa vina un presedinte care sa se priceapa sa lucreze pentru ieseni", a mentionat Alin Aivanoaei, secretarul general al PMP Iasi.Si deputatul, presedintele organizatiei, s-a aratat nemultumit de modul in care PSD a gestionat fondurile pentru judetul Iasi. Movila a mentionat ca atat Guvernul Grindeanu, cat si conducerea PSD se fac vinovati de situatia in care a ajuns Iasul si intreaga Regiune de Nord-Est."PSD a atins o performanta, este primul partid care face motiune impotriva propriului Guvern. Tot cei din PSD, de la Iasi, spuneau caeste bun, dar se vede ca avem rezultate zero. Liviu Dragnea a facut o evaluare, procentul fiind de 10% in ceea ce priveste proiectele implementate. Dar cand au fost seriosi cei din PSD? Ne-au mintit mereu, este o totala bataie de joc. Cert este ca PMP nu va participa la acest vot. Este doar o rafuiala in interiorul PSD. Pe noi ne intereseaza un guvern care sa-si tina promisiunile fata de Moldova", a afirmat Petru Movila, presedintele organizatiei judetene a PMP Iasi.Liderii PMP Iasi au facut o evaluare a situatiei din CJ, aratand ca formatiunea a pus in aplicare planul de guvernare locala initiat la alegerile din vara anului trecut."PMP s-a prezentat in fata iesenilor cu un plan de guvernare locala. Pe langa interpelarile avute si amendamentele depuse la proiectele de hotarare, suntem si singurul grup din consiliu care a depus noi initiative", a mai spus Alin Aivanoaei.