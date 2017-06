Scenariu SF! Elon Musk vrea sa CONSTRUIASCA un oras cu 1 milion de locuitori pe MARTE!

Elon Musk si-a asternut viziunea de colonizare a planetei Marte pe hartie, sub titlul "Making Humanity a Multi-Planetary Species" (Transformand omenirea intr-o specie multiplanetara) iar planurile sale sunt extrem de ambitioase, mergand pana la constructia unui oras martian care sa poata adaposti 1 milion de locuitori, conform unui material publicat de SPACE.com.

"In viziunea mea, publicarea acestui plan reprezinta atat o oportunitate pentru comunitatea de visatori la cucerirea spatiului de a lua contact direct cu proiectele SpaceX sustinute de toate datele disponibile, iar peste timp va ramane si o valoroasa referinta de arhiva pentru studii si proiecte viitoare", conform redactorului sef al publicatiei New Space, Scott Hubbard.

Viziunea lui Musk despre o planeta Marte locuita de oameni se bazeaza pe un combo racheta-naveta spatiala conceput de SpaceX sub denumirea Interplanetary Transport System (ITS). Atat racheta cat si naveta vor fi echipate cu noile motoare Raptor, aflate inca in faza de dezvoltare, motoare despre care Elon Musk sustine ca vor fi de aproximativ trei ori mai puternice decat motoarele Merlin care propulseaza rachetele Falcon 9 apartinand SpaceX.

Racheta portanta a sistemului ITS va fi propulsata de nu mai putin de 42 (!) motoare Raptor si se va impune astfel, de departe, drept cea mai puternica racheta din istoria explorarilor spatiale. O astfel de racheta va putea transporta in spatiu o incarcatura maxima de 330 de tone si pana la 600 de tone intr-o varianta ulterioara, imbunatatita. Spre comparatie, celebra racheta Saturn V, apartinand NASA, care i-a propulsat pe primii astronauti spre Luna, nu putea ridica de la sol "decat" 150 de tone.

Rachetele din cadrul sistemului de transport ITS vor avea doar rolul de a transporta naveta ITS pe orbita circumterestra, de unde isi va incepe drumul spre Planeta Rosie. Dupa ce isi vor incheia misiunea, aproximativ 20 de minute mai tarziu, rachetele vor ateriza controlat, la punct fix. Iar atunci cand spune ca aterizarea va fi la "punct fix", Musk nu exagereaza deloc. Bazandu-se pe imbunatatirea performantelor privind recuperarea primelor trepte ale rachetelor Falcon 9, Musk sustine ca puternica racheta ITS va putea sa aterizeze direct pe rampa de lansare de unde a pornit in misiune.

O alta calitate extraordinara a rachetelor ITS va fi timpul foarte indelungat de operare. Fiecare astfel de racheta va putea efectua cel putin 1.000 de misiuni. Rachetele vor transporta mai multe navete si rezervoare de combustibil pe orbita circumterestra. Aceste navete vor ramane pe orbita pana cand Terra se va alinia corespunzator cu planeta Marte, pentru o durata cat mai scurta a calatoriei (aliniere care se produce o data la 26 de luni) si apoi vor pleca toate spre destinatie.

Viziunea lui Musk anunta o flotila de cel putin 1.000 de navete spatiale ITS, fiecare cu un echipaj de 100 de oameni, care va parasi orbita Pamantului la fiecare 26 de luni. Astfel, am putea ca in interval de timp de 50 pana la 100 de ani sa transportam 1 milion de oameni pe Marte.

Navetele nu vor ramane pe orbita lui Marte. Dupa ce vor transporta echipajele de colonisti, acestea se vor intoarce pe Pamant. Propulsia unei navete ITS va fi asigurata de un cluster de 9 motoare Raptor, iar combustibilul pe baza de metan folosit pentru drumul de intoarcere va fi produs chiar pe Marte. Fiecare astfel de naveta va putea efectua intre 12 si 15 misiuni in spatiu inainte de a fi scoasa din folosinta.

Reutilizarea elementelor ITS reprezinta cheia rentabilizarii procesului de colonizare a planetei Marte. Caracterul reutilizabil al rachetelor portante si al navetelor, alaturi de alte masuri — precum alimentarea cu combustibili a navetelor direct pe orbita terestra si apoi realimentarea lor pentru drumul inapoi cu combustibili produsi pe Marte — ar putea reduce costul de calatorie pentru un singur colonist pana la aproximativ 200.000 de dolari (fata de costurile estimate la 10 miliarde de dolari pentru un singur astronaut daca sunt folosite sistemele conventionale de zbor cosmic).

In timp, costurile unei calatorii spre Marte pentru un astronaut ar putea scadea pana la 100.000 de dolari, conform lui Musk. Reducerea costurilor va fi un factor-cheie in instalarea unei colonii pe Marte, a insistat antreprenorul. "Nu se poate crea o civilizatie de sine statatoare pe Marte, daca pretul biletului costa 10 miliarde de dolari de persoana".

"Finantarea acestui efort va fi o provocare" si vor fi necesare parteneriate public-privat pentru a face posibil acest lucru, a spus Musk. "Pe masura ce aratam ca acest vis nu este doar un vis, ci poate fi facut sa devina real, sprijinul va deveni cu timpul un bulgare de zapada", a afirmat antreprenorul, adaugand ca va folosi si "active personale", pentru a ajuta la finantarea proiectului. Averea sa neta este in prezent de aproximativ 8,6 miliarde de dolari, potrivit estimarilor Bloomberg.

Conform lui Musk, daca totul va merge bine, primele navete ITS cu colonisti ar putea porni spre Marte in aproximativ 10 ani. Insa succesul este departe de a fi garantat. "Nu avem cum sa nu recunoastem ca exista un nivel urias de risc. Iar pretul nu va fi deloc modest. Exista posibilitatea unui esec, dar vom face tot ce ne va sta in putinta sa reusim", a subliniat vizionarul CEO al companiei SpaceX.

Iar scurta, dar plina de evenimente, istorie a companiei SpaceX demonstreaza ca pana si cele mai mici sanse de reusita pot fi exploatate cu succes. "Cred ca avem poate 10% sanse de succes de a face ceea ce ne-am propus — chiar si de a lansa o singura racheta pe orbita, ca sa nu mai vorbesc de a ajunge mai departe de atat si de a lua in serios proiectul Marte", sustinea Elon Musk in 2002, pe cand punea bazele companiei SpaceX.

Miliardarul nascut in Africa de Sud, care este si directorul general al producatorului de automobile electrice Tesla Motors Inc., a fondat Space Exploration Technologies Corp in 2002, cu obiectivul de a trimite oameni pe alte planete. SpaceX construieste rachete la sediul sau din Hawthorne, California. Compania castiga bani din contractele de lansare a satelitilor comerciali precum si din misiuni de zbor pentru NASA si armata SUA.

Musk nu este singurul care si-a propus sa ajunga pe Marte, dar calendarul sau este mult mai ambitios. Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) are propriul program, numit ''Journey to Mars'', ce prevede trimiterea de astronauti americani pe Planeta Rosie in anii 2030. Lockheed Martin Corp are un contract cu NASA pentru a construi Orion, o capsula spatiala pentru misiuni dincolo de orbita circumterestra.

Ca raspuns la prezentarea lui Musk, NASA a spus ca saluta pe oricine lucreaza pentru a face din calatoria pe Marte o realitate. "Aceasta calatorie va necesita cele mai bune si mai stralucite minti din cadrul guvernului si industriei si faptul ca Marte este un subiect major de discutie este foarte incurajator", a afirmat NASA intr-un comunicat.