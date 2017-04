Scene de senzatie din culisele SRI! Iata cum lucreaza agentii operativi - VIDEO

Intr-un videoclip postat pe YouTube, Serviciul Roman de Informatii (SRI) aniverseaza 27 de ani de ”parteneriat in serviciul cetatenilor”. In clip este dezvaluit si modul de operare al SRI.

Clipul video postat pe YouTube de SRI prezinta, intr-un mod cinematografic, situatii in care sunt pusi agentii SRI, dar si detalii despre una dintre cele mai mari amenintari la nivel global: terorismul.

”In lumea austera a serviciilor de informatii, niciun rezultat nu apare miraculos, peste noapte, fiecare succes, fiecare operatiune incheiata, inseamna o munca de echipa care rareori iese la lumina. Oameni si organizatii din Romania si din lume pun cap la cap semnale, informatii si analiza de intelligence.Este motivul pentru care in 2016 am lucrat cu peste 90 de organizatii de intelligence din peste 60 de tari. Terorismul este astazi principala amenintare globala. Sa ne imagina, un tunisian deturneaza un camion inregistrat in Polonia si comite un atac terorist in Germania, fuge in Olanda, calatoreste in Franta. Este anihilat la scurt timp dupa in Italia”, se precizeaza in clipul postat de SRI.