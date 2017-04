Scene INCREDIBILE! Rapperul 50 Cent, filmat in timp ce loveste o fana - VIDEO

Rapperul 50 Cent a lovit o femeie care a incercat sa il traga de pe scena in timpul unui concert, informeaza mai multe publicatii straine. Momentul socant a fost surprins de camerele de filmare, iar videoclipul cu artistul lovind o femeie a devenit viral. 50 Cent sustinea un concert alaturi de grupul muzical The Lox in Maryland, Statele Unite, cand s-a apropiat de multime, dar una dintre fanele din primul rand a vrut sa il traga spre ea si l-a apucat de mana.