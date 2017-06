Scene jenante la Consiliul Judetean Iasi. Un hot a furat un document de pe mesele alesilor Iasului

Alesii judetuluiau ajuns sa se fure intre ei la propriu. Ieri, in timpul sedintei de, un document adus de consilierii judeteni aia disparut subit de pe mese in timp ce era plimbat de la un ales judetean la altul. Liberalii au venit cu un tabel prin care au cerut semnaturi pentru sustinerea finantarii proiectului centurii ocolitoare a Iasului. Opozitia a vrut ca proiectul cusa fie trimis la nivel central pentru a beneficia de sustinere din partea Guvernului.Numai ca socoteala de la partid nu s-a potrivit cu cea de la Consiliul Judetean. Hartia cu semnaturi nu a mai aparut dupa ce a fost plimbata printre consilierii judeteni spre disperarea liberalilor. Acestia i-au aratat cu degetul pe alesii PSD, majoritari in plen. Cu toate acestea, hotul nu a mai fost identificat."La inceputul sedintei de astazi (ieri-n.r.) a Consiliului Judetean Iasi am rugat colegii dinsa semneze pe un tabel pentru a sustine reintroducerea inla rectificare a sumelor necesare realizarii Centurii Ocolitoare Iasi Sud.Initiativa apartine deputatului Alexe Costel si vizeaza strangerea de semnaturi de la consilierii judeteni, consilierii municipali si primarii dinIasi, pentru a fi depuse la Ministerul Dezvoltarii. Demers care se doreste a fi unul administrativ si care sa vina in completarea eforturilor facute de ceilalti lideri politici ieseni pentru aceasta", a spus Romeo Vatra, consilier judetean PNL.Liberalii s-au rugat minute bune de cei de la PSD ca sa le fie returnata lista respectiva, rugaminte ramasa insa fara urmari. "La sfarsitul sedintei am avut surpriza sa constat ca lista cu semnaturi nu mai exista si ca a disparut undeva in zona consilierilor. Unii dintre ei au recunoscut ca au avut lista pe mana, in timp ce altii au afirmat ca nu a mai ajuns la ei. Nu stiu ce a fost in mintea celui care a subtilizat lista, care avea deja semnaturile mai multor, dar dincolo de ridicolul situatiei, a facut un gest dezonorant atat pentru el, cat si pentru colegii lui de partid", a mai spus Vatra.