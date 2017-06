Scene SOCANTE! O cunoscuta jurnalista a fost batuta in plina strada - VIDEO

publicatiei „de",, a fost batuta cu bestialitate in plina strada de catre proprietarul unui magazin dinal capitalei si de o vanzatoare. Femeii i s-a dat o chifla cu termenul expirat, iar ea i-a facut o poza. Desi incidentul a fost filmat si exista martori, proprietarul gheretei respinge acuzatiile. Mai mult decat atat. El spune ca jurnalista ar fi adus cornul vechi in chioscul lui, scrie jurnaltv.md.Vezi si: DOLIU in presa din intreaga lume! A murit intr-o EXPLOZIE DEVASTATOARE! Dumnezeu sa il ierte!