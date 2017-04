Schimbare majora facuta de ANAF! Ce vor avea voie sa faca, de acum incolo, contabilii

ANAF va anunta in perioada urmatoare extinderea Spatiului Privat Virtual (SPV), in prezent disponibil doar persoanelor fizice, astfel incat sa permita utilizarea serviciului si de catre firme. SPV va face mai usoare pentru persoanele juridice schimburile de documente cu Fiscul, printre acestea si evidentierea neconcordantelor rezultate din Declaratia 394 si accesarea de documente precum fisa pe platitor, a declarat pentru Profit.ro presedintele ANAF, Bogdan Stan.

Cele doua facilitati ale Spatiului Privat Virtual pentru firme se afla in topul masurilor solicitate de catre contabili. ANAF lucreaza in prezent la pregatirea Spatiului Privat Virtual pentru persoane juridice, urmand ca lansarea sa fie la o data ulterioara. Extinderea serviciului este parte a prioritatilor conducerii ANAF pentru imbunatatirea relatiei dintre Fisc si contribuabili. "Directia Generala de Tehnologia Informatiei a extins sistemul informatic SPV si pentru persoane juridice, in care vor fi disponibile, cand legislatia o va permite, mai multe documente, printre care si fisa pe platitor, duplicate ale declaratiilor inregistrate in bazele de date ANAF, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica", a anuntat presedintele ANAF pentru Profit.ro. De asemenea, Fiscul va introduce o aplicatie in care contabilii vor putea identifica neconcordante in Declaratia 394 (clienti si furnizori)