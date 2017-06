Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi a anuntat ca renunta la declansarea grevei generale! Astfel, sindicalistii ieseni au anuntat ca voractiunile de protest pana in lunile septembrie - octombrie 2017, in contextul in care Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a convocat o serie deDiscutiile vor avea loc in cadrul unei videoconferinte programate pentru astazi, 14 iunie 2017, ora 9:00. La Iasi, totul se va derula la sediul Inspectoratului Scolar Judetean ()."Avand in vedere decizia adoptata la nivel national de catre Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant «FSLI», prin care s-a hotarat suspendarea actiunilor de, tinand cont si de contextul politic tensionat, Biroul Executiv al USLIP Iasi a hotarat suspendarea actiunilor de protest pana in lunile septembrie - octombrie 2017. Cerem Presedintelui Romaniei, domnului Klaus Iohannis, sa intoarca in Parlament Legea Salarizarii Unitare pentru a fi reanalizati coeficientii acordati invatamantului", a transmis prof., presedintePe de alta parte, acesta saluta pozitia MEN de a initia discutii cu sindicatele din invatamant prin convocarea de catre conducerea ministerului a unei videoconferinte."Multumim membrilor deai USLIP Iasi, liderilor nostri de sindicat pentru solidaritatea pe care au demnostrat-o in aceste momente", a concluzionat Lacusta.De aratat ca, principalele nemultumiri ale dascalilor sunt: 1. Pozitionarea salariatilor din familia ocupationala "" în partea inferioara a grilei de salarizare; 2. Neacordarea transei de majorare de 20 la suta începând cu data de 1 iulie 2017, conform Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României; 3. Inexistenta, în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, a sumelor necesare platii sentintelor judecatoresti, inclusiv a celor care privesc dobânzile penalizatoare; 4. Neadoptarea de catre Parlamentul României a initiativei legislative care priveste posibilitatea pensionarii cadrelor didactice cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard si fara diminuarea cuantumului pensiei, în conditiile în care alte categorii socio-profesionale se pot pensiona mult mai devreme si, în plus, primesc pensii incomensurabil mai mari decât cadrele didactice; 5. Modul de calcul al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din învatamânt.