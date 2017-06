Schimbari IMPORTANTE in Codul Muncii! Ce OBLIGATII vor avea angajatorii

Guvernul schimba Codul Muncii. Acesta se va schimba radical in privinta reglementarii si sanctionarii muncii "la negru" si "la gri", potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica.

Angajatorii vor fi obligati sa incheie contract individual de munca salariatului cu o zi inainte de inceperea efectiva a lucrului de catre acesta, in caz contrar vor fi sanctionati pentru munca la negru, scrie economica.net.

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

De asemenea, actul aditional la contractul individual de munca va fi incheiat inainte de producerea efectelor juridice ale modificarii, nu in 20 de zile lucratoare dupa producerea modificarii, cum prevede acum Codul Muncii, efectele producandu-se pentru viitor si nu retroactiv, cum este stipulat in prezent. Guvernul vrea sa le acorde angajatorilor sanctionati pentru munca nedeclarata posibilitatea de a achita jumatate din minimul amenzii aplicate pentru munca nedeclarata, daca o platesc in 48 de ore de la comunicare.