Schimbari majore in Iasi. Apar noi blocuri in Tatarasi si un hotel in Centru

• Un nou hotel va aparea in centrul orasului • Cele mai mari firme de constructii din Iasi isi dezvolta afacerile imobiliare •



Primaria Iasi a eliberat zeci de autorizatii de construire si certificate de urbanism pentru diferiti beneficiari din municipiu. O parte dintre acestia au legatura cu viata publica a urbei. Astfel, primaria a eliberat un certificat de urbansim societatii de constructii Moldoconstruct SA cu sediul pe strada I.C. Bratianu.



Prin certificat, conducerea societatii intentioneaza sa schimbe destinatia cladirii in spatii de cazare in regim hotelier. Lucrarile vizeaza restaurarea, dar si consolidarea imobilului. In 2015, Gabriel Nechifor a devenit actionar majoritar, dupa ce a preluat actiunile de la fostii asociati Florin Iftimescu, Vasile Lupascu sau Virgil Sandu.



Alta firma de constructii din Iasi, Iasicon SA, condusa de afaceristul Titel Sinescu, a primit un certificat de urbanism pentru zona Pacurari, tarlaua 34. Aici, se doreste construirea unor locuinte colective. Aceeasi intentie o au si cei de la Comat SA, societate controlata de fostul parlamentar Traian Dobre. Locuintele ar urma sa fie construite pe strada Sergent Grigore Ioan, nr.7. Si omul de afaceri Viorel Cozma, prin societatea Conest SA, vrea sa-si extinda proiectele imobiliare.



Pentru terenul de pe strada Ciurchi nr.109C a fost eliberat un certificat de urbanism pentru construirea unor locuinte. Nu in ultimul rand, sotii Irina si Zaharia Schrotter au cerut avizul primariei pentru a construi pe strada Pacurari, nr. 31. Modificari va suferi si hotelul Ciric. Au fost eliberate avizele necesare pentru refacerea fatadei.





Aprobari pentru scoli si policlinici



Un alt obiectiv important din Iasi ce va beneficia de lucrari de modernizare este Policlinica de Stomatologie Infantila, situat pe strada Alexandru Lapusneanu nr.20. Autorizatii de construire au fost eliberate si Colegiului National "Mihai Eminescu" pentru consolidarea scolii nr.33 "Mihail Kogalniceanu", situat pe strada Lascar Catargi.



"Imobil detinut conform actului administrativ HCL nr.57/28.02.2014 si inventarul domeniului public al mun. Iasi conform HCL nr.84/2016. Imobilul este monument istoric inscris in lista, imobil datat la inceputul secolului al XX-lea. Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire", se arata in documentatia autorizatiei.