• La Iasi se discuta tot mai mult despre desfiintarea unui spital si trecerea personalului la o alta unitate medicala • Aceasta problema a mai fost discutata in urma cu peste 10 ani • Astazi, managerii a cinci spitale din Iasi afla daca raman in functie•



Pneumoftiziologie, Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) si maternitatile Cuza Voda si Elena Doamna. In urma evaluarii, managerii pot fi demisi pe loc sau sa-si pastreze postul. Cele cinci unitati medicale se afla in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Iasi.



Din comisiile de evaluare fac parte reprezentanti de la Consiliul Judetean si cate un reprezentant de specialitate din sistemul medical. Presedintii celor cinci comisii de evaluare a activitati managerilor sunt directorii serviciilor din CJ. Medicii care fac parte din comisii sunt: prof. dr. Stefan Butureanu pentru Maternitatea Cuza Voda, prof. dr. Maria Stamatin la Maternitatea Elena Doamna, dr. Cezar Popescu la Spitalul de Boli Infectioase, prof. dr. Mircea Onofriescu la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu si dr. Emil Anton la Spitalul de Pneumoftiziologie.



Citeste si : Managerul Institutului de Oncologie din Iasi a fost demis. Ce se ascunde in spatele demiterii



Managerii care vor fi evaluati in aceste zile sunt: ec. Dumitru Filipeanu, Spitalul de Pneumoftiziologie, prof. dr. Carmen Dorobat, Spitalul de Boli Infectioase, conf. dr. Iolanda Blidaru, Maternitatea Cuza Voda, dr. Cristina Dobre, Maternitatea Elena Doamna si dr. Lucian Eva, Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu. Fiecare manager are de indeplinit, conform contractului de management incheiat cu reprezentantii CJ Iasi o serie de indicatori de performanta. Unii dintre sefii de spital din Iasi, au fost demisi chiar si pentru nerealizarea unui singur indicator, cum a fost cazul ec. Mirela Grosu de la Institutul Regional de Oncologie si dr. Bogdan Potomeanu de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Gajduri.



Citeste si : Managerul de la Maternitatea Elena Doamna, trecuta pe linie moarta. Cristina Dobre a fost notata cu NESATISFACATOR

Urmeaza o perioada in care vor avea loc schimbari importante in sistemul sanitar iesean. Astazi, cinci manageri vor afla daca raman, in continuare, la sefia unitatilor medicale. De ieri a inceput evaluarea activitatii managerilor de la spitalele de Boli Infectioase, de, Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) si maternitatile Cuza Voda si Elena Doamna. In urma evaluarii, managerii pot fi demisi pe loc sau sa-si pastreze postul. Cele cinci unitati medicale se afla in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Iasi.Din comisiile defac parte reprezentanti de la Consiliul Judetean si cate un reprezentant de specialitate din sistemul medical. Presedintii celor cinci comisii de evaluare a activitati managerilor sunt directorii serviciilor din CJ. Medicii care fac parte din comisii sunt: prof. dr. Stefan Butureanu pentru Maternitatea Cuza Voda, prof. dr. Maria Stamatin la Maternitatea Elena Doamna, dr. Cezar Popescu la Spitalul de Boli Infectioase, prof. dr. Mircea Onofriescu la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu si dr. Emil Anton la Spitalul de Pneumoftiziologie.Managerii care vor fi evaluati in aceste zile sunt: ec. Dumitru Filipeanu, Spitalul de Pneumoftiziologie, prof. dr. Carmen Dorobat, Spitalul de Boli Infectioase, conf. dr. Iolanda Blidaru, Maternitatea Cuza Voda, dr. Cristina Dobre, Maternitatea Elena Doamna si dr. Lucian Eva, Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu. Fiecare manager are de indeplinit, conform contractului de management incheiat cu reprezentantii CJ Iasi o serie de indicatori de performanta. Unii dintre sefii dedin Iasi, au fost demisi chiar si pentru nerealizarea unui singur indicator, cum a fost cazul ec. Mirela Grosu de la Institutul Regional de Oncologie si dr. Bogdan Potomeanu de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Gajduri.

Managerul de la Maternitatea Elena Domana, luat in vizor



Din informatiile detinute, pe muchie de cutit se afla dr. Cristina Dobre, managerul Maternitatii Elena Doamna. Se pare ca aceasta va fi demisa in urma evaluarii activitatii ca manager. Anul trecut, tot in luna aprilie, managerul Dobre a fost, din nou, eveluat de comisia de specialitate de la CJ Iasi si a obtinut calificativul satisfacator. Cu toate acestea a fost mentinuta in functie.



Pe 19 mai 2017, managerul de la Maternitatea Cuza Voda implineste varsta de pensionare, 65 de ani si postul ramane vacant, la fel si cel de director medical, ocupat in prezent de prof. dr. Maria Stamatin. Conform discutiilor care au loc de ceva timp, interimatul va fi asigurat de dr. Emil Anton, favorit pentru postul de manager.



In ceea ce priveste Maternitatea Elena Doamna, situatia sta cu totul altfel. In urma cu mai bine de 10 ani s-a propus ca Maternitatea Elena Doamna sa se desfiinteze si sa fie sectie exterioara la Maternitatea Cuza Voda. Au existat atunci mai multe discutii, dar pana la urma acest proiect a fost respins categoric. Unul dintre cei care s-a opus cu vehementa a fost Lucian Flaiser, presedinte al Consiliului Judetean in acea perioada a carui fiica, Corina Anca Flaiser este medic in cadrul unitatii medicale. De atunci nu a mai discutat nimeni despre aceasta propunere. De cateva luni se discuta, din nou, despre acest proiect care de aceasta data va fi dus la bun sfarsit.



Astfel, Maternitatea Elena Doamna se va desfiinta si personalul medical va fi angajat la Maternitatea Cuza Voda. Exista si discutii despre construirea unui corp de cladire in curtea maternitatii din strada Cuza Voda, propunere facuta si in urma cu este 10 ani.