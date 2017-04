Schimbari SOC in politia ieseana! Luna aceasta va fi numit un nou sef. Emotii mari pentru politisti - FOTO

• Toti politistii sunt in stare de soc • Noi schimbari importante se anunta in Politia ieseana • Totul a fost tinut in secret pana in prezent • Anuntul a fost facut public, ieri



concurs cu scantei se anunta la Politia Locala Iasi. Este vorba de ocuparea functiei de sef la un serviciu important din cadrul acestei institutii. Locul este vanat de politisti celebri ai Iasului. Postul scos la concurs este de sef al Serviciului Rutier. Initial, Politia Locala Iasi a incercat sa organizeze concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului Siguranta Circulatiei, pe data de 6 februarie 2017, dar la data cand Politia Locala a solicitat prezenta unui reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in comisia de examen, fara a trimite datele cu posturile ramase vacante, acest lucru a dus la suspendarea procedurii.



Acesta va consta doar in proba scrisa si interviu pentru ca este vorba despre o functie de conducere. Asta, pentru ca, din cauza ca nu este o functie de executie, proba sportiva nu face parte din probele de examen. Momentan, seful interimar al acestui serviciu din cadrul Politiei Locale incaseaza lunar o leafa de aproximativ 2.900 lei.



"Concursul va fi sustinut pe 27 aprilie. Si noi ne dorim ca aceasta functie sa fie ocupata cat mai curand posibil. Este un serviciu foarte important din cadrul Politiei Locale", a precizat Georgel Grumeza, seful Politiei Locale.





Liviu Zanfirescu, singurul aspirant