School Media Center pentru elevii si profesorii Liceului Teoretic Vasile Alecsandri Iasi

Pana in august 2017, Liceul TeoreticIasi implementeaza, incu scoli din Polonia, Italia, Cehia si Turcia, proiectul Erasmus+ KA2 "School: Taming the Fourth Power", finantat de Comisia Europeana (CE). Acesta urmareste sa foloseasca toata puterea tehnologiei pentru a introduce un mod inovator de abordare a procesului de predare-invatare, pe care sa-l dezvolte si sa-l implementeze in urmatorii ani."Promovarea practicilorîn, prin încurajarea învatarii personalizate, a învatarii prin colaborare si a dezvoltarii gândirii critice, folosirea strategica a tehnologiei informatiei si comunicarii «TIC» si a resurselor educationale deschise «OER», a mobilitatiilor virtuale si a altor metodesunt cateva din obiectivele proiectului", a precizat prof. Lucretia Moruzi, coordonatorIn concordanta cu aceste obiective, echipa de elevi membri in proiectul+ KA2 «School Media Center: Taming the Fourth Power» si cadrele didactice de la Alecsandri au participat activ la campania de incluziune digitala "Hai pe net 2017", derulata in perioada 27 martie - 2 aprilie 2017. Elevi implicati au organizat workshop-uri, denumite sugestiv «Primul Click», in cadrul carora au initiat elevii din clasele a V-a in tainele TIC, au organizat activitati de comunicare audio-video prin realizarea de produse digitale (postere, video-uri, filme folosind ANIMOTO), au organizat si activitati de constientizare a pericolelor Internetului si de promovare a unui comportament responsabil in mediul on-line.