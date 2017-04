Se ascute lupta in PNL Iasi. O noua candidatura la sefia filialei

Vasile Cotiuga

• Un ales judetean si-a depus candidatura pentru sefia organizatiei iesene a Partidului National Liberal • Filiala liberala este macinata de scandaluri de ani de zile, iar la finalul acestei luni vor avea loc alegerile interne care pot transa soarta organizatiei



Vasile Cotiuga si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al organizatiei iesene a Partidului National Liberal. Liberalii vor avea alegeri interne la finalul acestei luni, iar lupta pare a fi una pe muchie de cutit. Vasile Cotiuga a aratat ca a ales sa candideze pentru a schimba fata filialei, macinata intens de scandaluri interne in ultimii ani. Alesul judetean a mentionat ca are trei mari obiective pe care vrea sa le implementeze daca va ajunge sef peste organzatia judeteana. Acestea vizeaza in principal reorganizarea la nivel local a filialei.





Citeste si : Batalie crunta. Rascoala in PNL Iasi impotriva conducerii filialei

"PNL se afla la un nou inceput de drum dupa ce a trecut in ultimii ani printr-o fuziune. Sunt convins ca prin pozitionarea structurilor de conducere vom reusi sa oferim un nou proiect de tara. Sunt convins ca din functia de presedinte voi putea sa ma implic mai bine in organizarea structurilor locale pentru a da vitalitate intregii filiale. Voi aduce in partid un spirit care a fost pierdut, cel al competitiei si dialogului. Ofer garantia ca prin actiunea mea si alti membri pot face acelasi lucru. Sper ca prin modul meu de a duce aceasta campanie sa pot sa reusesc sa duc la indeplinire ceea ce imi doresc", a spus Vasile Cotiuga.

Consilierul judeteansi-a depuspentru functia de presedinte al organizatiei iesene a Partidului National Liberal. Liberalii vor avea alegeri interne la finalul acestei luni, iar lupta pare a fi una pe muchie de cutit. Vasile Cotiuga a aratat ca a ales sa candideze pentru a schimba fata filialei, macinata intens de scandaluri interne in ultimii ani. Alesul judetean a mentionat ca are trei mari obiective pe care vrea sa le implementeze daca va ajunge sef peste organzatia judeteana. Acestea vizeaza in principal reorganizarea la nivel local a filialei.se afla la un nou inceput de drum dupa ce a trecut in ultimii ani printr-o fuziune. Sunt convins ca prin pozitionarea structurilor de conducere vom reusi sa oferim un nou proiect de tara. Sunt convins ca dindevoi putea sa ma implic mai bine in organizarea structurilor locale pentru a da vitalitate intregii filiale. Voi aduce in partid un spirit care a fost pierdut, cel al competitiei si dialogului. Ofer garantia ca prin actiunea mea si alti membri pot face acelasi lucru. Sper ca prin modul meu de a duce aceasta campanie sa pot sa reusesc sa duc la indeplinire ceea ce imi doresc", a spus Vasile Cotiuga.

La alegerile Conferintei Judetene ar trebui sa participe aporape 500 de electori din intreg judetul. Liberalul a aratat ca situatia actuala din PNL trebuie sa se termine si ca organizatia sa intre pe un fagas normal.



"Un alt program este legat de actiunea politica. Trebuie sa facem opozitie clara fara insa a ne infierbanta si a lovi comunitatea atunci cand are nevoie de noi. Sper sa-i conving pe alesii PNL sa participe la viata comunitatii. Sunt probleme in teritoriu si acest lucru trebuie sa se schimbe. Am certitudinea ca in 2020 vom schimba culoarea politica a judetului din rosu in albastru si galben", a mai spus Vasile Cotiuga.



Pana acum, pentru sefia organizatiei judetene si-au mai anuntat candidatura Dorin Cristea si cel mai probabil deputatul Costel Alexe. Pentru sefia organizatiei municipale certe sunt candidaturile deputatului Marius Bodea si a istoricului Dorin Dobrincu.