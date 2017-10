Politia Ieseana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic.

Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare in astfel de conditii este mult mai mare.

Evitati actionarea brusca a sistemului de franare si a mecanismului de directie, deoarece autovehiculul pe care il conduceti poate derapa. Folositi cu precadere frana de motor atunci cand rulati pe un carosabil alunecos. Nu efectuati depasiri riscante!

Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, Politia Ieseana recomanda de asemenea conducatorilor de autovehicule sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculul din fata, pentru a putea opri in conditii de siguranta!

Folositi luminile de intalnire si pe timpul zilei, mai ales in conditii de vreme nefavorabila. Curatati in permanenta farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, asigurati buna functionare a stergatoarelor de parbriz si folositi corespunzator instalatia de ventilatie - climatizare!

