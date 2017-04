Se da lovit in concediu. Spera ca nu va fi schimbat din functiune

In continuarea rubricii babele va povestesc cateva lucruri despre direftorul din regiune a Finansurilor. Geogen Sorici se da lovit de vreo trei saptamani si se afla in concediu. Spera ca daca va sta ascuns va scapa de schimbarea din functiune, dar lucrurile nu stau chiar asa. Umbla mai multe vorbe prin Targ, dar un lucru este cert. In scurt timp isi va lua concediu mai lung. Si el stie asta, dar tace malc, se simte cu musca pe caciula. La momentul potrivit o sa va mai povestim despre el si despre activitatea lui... O parte dintre colegi i-au pregatit deja o surpriza. Cand va ajunge la serviciu isi va da seama despre ce este vorba.