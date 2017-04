Se fac angajari la DSVSA. Medicul veterinar trebuie sa aiba o vechime de 9 ani

La finalul acestei luni, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Iasi organizeaza un concurs pentru ocuparea functiei de consilier superior in cadrul institutiei, la Serviciul Laborator, Compartimentul siguranta animalelor. Concursul va avea loc pe data de 20 aprilie, ora 10:00, la sediul institutiei de pe aleea M. Sadoveanu, nr.10. Dosarele de inscriere pot fi depuse pana pe data de 15 aprilie.



In ceea ce priveste conditiile de participare, candidatii trebuie sa faca dovada absolvirii unor studii universitare absolivite cu diploma, in domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara. Angajatorii cer o vechime in domeniul veterinar de cel putin 9 ani.



"Bibliografia de concurs si orice alte date suplimentare se pot obtine la sediul DSVSA Iasi - Compartiment Resurse Umane, de pe pagina de internet a institutiei si la numarul de telefon: 0232/267501", se arata in anuntul DSVSA.