Femeia in varsta de 67 de ani din Filiasi, care a fost transportata la Spitalul Craiova, marti, cu o duba, deoarece toate cele trei ambulante din localitate erau indisponibile, a murit in noaptea de marti spre miercuri, transmite corespondentul mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii au intocmit initial, pe numele soferului autocarului care o lovise pe femeie pe o trecere de pietoni, un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa, urmand ca incadrarea juridica sa fie schimbata in ucidere din culpa.

”La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, unde i s-au acordat ingrijiri medicale de specialitate, i s-a stabilit diagnosticul preliminar traumatism cranio-cerebral grav. In cursul noptii, din cauza complicatiilor survenite, victima a decedat”, a declarat Dochia. Femeia a fost lovita, marti, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, de un autocar inmatriculat in Franta si condus de un cetatean bulgar. Victima a fost transportata in stare de inconstienta, de rude si localnici, la spital, cu o duba, deoarece niciuna dintre cele trei ambulante din Filiasi nu era disponibila, potrivit martorilor.

”Cand am ajuns acolo, era un prieten care a sunat la 112 si i s-a spus ca sunt ambulantele in alta parte. Au spus ca trimit una din Craiova. In timpul asta, am incercat sa o incalzim, am pus geci pe ea, i-am pus ceva sub cap. Crestea balta de sange vazand cu ochii. Era un baiat acolo care ii tot lua pulsul. La un moment dat, a zis sa facem ceva ca incepe sa scada pulsul. Am sunat la spital, dar ne-au spus ca nu au voie sa trimita medic, ca asa este procedura. Apoi ne-a zis fiul ei ca vrea sa o ducem la spital”, a declarat primarul din Filiasi. Edilul a vorbit cu un localnic care avea o duba cu platforma tare de lemn in interior, pe care a fost pusa victima si astfel a fost dusa la spital

