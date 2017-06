Personalul medical din sectiile exterioare ale Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi este expus la un risc crescut de a contacta boala de care sufera bolnavii pe care ii ingrijesc. Nu exista asistent medical, medic sau infirmiera care sa nu fi facut macar odata, o boala infecto-contagioasa foarte raspandita in randul populatiei.Personalul medical se plange ca nu i se asigura conditiile necesare pentru a nu contacta boala cu atata usurinta. In sectiile exterioare Pascanu si Dr. Clunet, nu sunt conditii pentru a desfasura un act medical in siguranta. In aceste sectii sunt internati adulti si copii cu tuberculoza si tuberculoza mutidrog rezistenta. Acesti pacienti pot raspandi cu usurinta boala chiar si prinsau. O parte din personalul medical a contactat boala chiar si de trei ori."Colegii, medicii care lucreaza in aceste sectii au risc ridicat de imbolnavire si sunt destule cazuri. Majoritatea fac rezistenta la medicamentele aflate in schema de tratament, tuberculoza multidrog rezistenta. De cele mai multe ori, personalul medical care ingrijeste bolnavii de TBC fac cele mai grave forme ale bolii. Bineinteles ca unii colegi fac recaderi. Nu am o confirmare de deces din randul personalului doar cu TBC. Riscurile de imbolnavire sunt foarte mari. Atunci cand am facut demersurile legislative necesare pentru acordarea sporului de 100% pentru angajatii care isi desfasoara activitatea laau existat colegi de la alte specialitati care au fost nemultumiti. Acest spor s-a acordat dupa ce am argumentat cu statistici din toata tara prin care am aratat care este procentul de imbolnavire, riscurile. Conditiile de lucru din sectiile exterioare sunt departe de cum ar trebui sa arare o unitate medicala. In aceste sectii ar trebui sa se faca investitii serioase ca sa oferi personalului si bolnavilor conditii de munca, de ingrijire. In tratamentul bolnavilor de TBC conditiile de igiena sunt foarte importante, la fel si alimentatia", a declarat Iulian Cozianu, presedintele Sindicatului Sanitas Iasi.Tuberculoza (TBC) este obacteriana localizata cel mai frecvent la nivelul plamanilor. Tratamentul este de lunga durata, intre sase si noua luni, finalizat cu succes. In cazul pacientilor cu tubeculoza multidrog rezistenta care necesita un plan terapeutic complex, tratamentul are o durata mult mai mare.Simptomele obisnuite sunt: tuse insotita de mucus gros, pe o durata de aproximativ doua saptamani,, transpiratii in timpul somnului, oboseala si slabirea fortei fizice, pierderea poftei de mancare si pierderea in greutate fara motive, dureri in piept, scaderi ale amplitudinii respiratiei.Un rezultat pozitiv la testul de tuberculina inseamna prezenta formei latente de TBC. Boala reprezinta o cauza majora de deces la nivel mondial si constituie o importanta problema de sanatate publica.