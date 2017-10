„Am avea nevoie de 1.000 de oameni, dar ca sa nu ne facem de ras am decis sa trecem la AJOFM Arges doar cateva sute. Este o aberatie, nu avem de unde lua personal. Ne confruntam cu problema fortei de munca necesara activitatii noastre de mai multi ani. Media de varsta in fabricile noastre este acum de 45 de ani. Pana in 1989 era de 27 de ani in Romania. In sectorul textil au disparut in acest an 15.000 de locuri de munca si n-a tipat nimeni.

Se lauda foarte mult in spatiul public IT-ul si turismul, dar nu s-a mai spus nimic despre meserii. S-a spus ca s-a gresit atunci cand au fost desfiintate scolile profesionale. Adevarul e ca acestea au fost desfiintate pentru ca nu mai aveau elevi si asta din cauza ca industria carora li se adresau a fost vanduta la fier vechi. Am uitat in Romania ce sunt aia strungari“, spune managerul Ovidiu Baciu, potrivit Adevarul.

Baciu este de parere ca ceea ce se intampla acum pe piata muncii este o consecinta a distrugerii si disparitiei industriilor care a dus la disparitia scolilor profesionale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.