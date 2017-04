Se linguseste sa prinda un ciolan bun. Nu primeste nimic...

Babele barfitoare incep rubrica de azi si va spun cateva vorbe despre unul pe nume Ionput Stefomovici. Dupa ce a tepuit mai multa lume si-a deschis o fituica online si vrea sa continue pacalelile. De ceva vreme tot umbla pe la usile Perfecturii si cere sa fie bagat in seama. Vrea sa prinda si el niste ciolanase de ros, poate da lovitura. Exista totusi o mica mare problema. Nu e bagat in seama de nimeni, ba mai mult este luat peste picior pe la colturi. Pozeaza ce-i drept intr-un mare om, dar el e vai de capul lui. O sa va mai povesteasca babele in curand mai multe despre el. Sa vedeti si voi cam cum se milogeste de unii de prin Targ si ce promite...