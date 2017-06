Se PROSTITUEAZA pe bani multi! Vedeta tv RECUNOASTE ce multi banuiau! „Fundul asta te costa ... ”

A devenit cunoscuta datorita participarii la concursul Miss Butt 2012 si a scandalurilor sexuale. Mai nou, fotomodelul Andressa Urach ca e una dintre cele mai scumpe prostituate din lume.

Andressa Urach a devenit cunoscuta in urma cu 3 ani, dupa ce a castigat concursul Miss Butt,sau fiind apreciat in unanimitate de. Pentru a-si apara titlul, tanara originara din Brazilia a apelat la o operatie de marire a feselor, in urma careia a facut o infectie periculoasa. Astfel, Andressa a inceput sa dea declaratii extrem de sincere… Printre pacatele pe care le-a facut publice, Andressa a recunoscut ca obisnuieste sa se prostitueze si ca tariful ei pe ora este de 10.000 de dolari. Se pare ca printre clientii sai au fost oameni de afaceri putred de bogati, cantareti, fotbalisti, artisti, politicieni si chiar