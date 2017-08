Seamana cu perisoarele, dar au gust si mai bun. I-am dat gata pe musafiri cu un platou cu chiftelute grecesti

chiftelute grecesti

In

sunt cunoscute sub numele de

si sunt asemanatoare perisoarelor, deoarece au in consistenta lor orez. Serveste-le cu iaurt grecesc si vor avea un gust deosebit.

500 g carne de vita, tocata

4 linguri

1 ceapa

1 l

10 linguri ulei

1 lingura cu varf

sare

piper

faina

ulei pentru prajit

Mod de preparare:

Toci ceapa si o sotezi in 4 linguri de ulei pana cand devine sticloasa. O dai deoparte si o amesteci cu carnea tocata, mararul tocat, orezul si asezonezi cu sare si piper, dupa gust. Adaugi putina apa in compozitie pentru a deveni mai pufoasa. Formezi chitelutele si le treci prin faina, apoi le prajesti in

si le scoti pe servete pentru a se absorbi excesul de ulei.

Amesteci pasta de tomate cu cele 6 linguri de ulei ramase si lasi pe foc un minut, apoi torni supa si lasi sa fiarba cateva minute. Asezonezi cu sare si piper, adaugi chiftelele si lasi sa fiarba pana cand scade sosul.

