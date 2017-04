Ateneul din Iasi a pregatit in joia patimilor, la ora 19.00, un film despre ultimele 12 de ore din viata lui Iisus din Nazaret,„ Patimile lui Hristos”.

Filmul incepe in Gradina Ghetsimani, unde, retras pentru a se ruga, dupa Cina cea de Taina, Iisus rezista ispitelor Satanei. Tradat de Iuda Iscarioteanul, Hristos este arestat si dus in cetatea Ierusalimului, unde preotii farisei Il invinuiesc de blasfemie, acuzatii care Ii vor aduce schingiuirea si condamnarea la moarte.

Scenariul pentru „Patimile lui Hristos” a fost adaptat dupa cele patru Evanghelii dupa Matei, Marcu, Luca si Ioan de regizorul/producatorul Mel Gibson, in colaborare cu Benedict Fitzgerald („Wise Blood”, In Cold Blood”, „Heart of Darkness”, „Zelda”) si infatiseaza ultimele douasprezece ore din viata lui Hristos pe pamant.

Toate personajele din film sunt surprinse vorbind limbile pe care le-ar fi vorbit atunci: aramaica pentru evrei, inclusiv pentru Hristos si ucenicii sai si latina vulgara pentru romani. Greaca, vorbita in general de catre intelectualii timpului, nu este la fel de relevanta pentru subiectul filmului.

Secventele rastignirii au fost filmate in frumosul oras Matera, in regiunea Basilicata din sudul Italiei, in apropiere de locul unde Pier Paolo Pasolini a filmat „Evanghelia dupa Matei„, in 1965.

Ierusalimul a fost singurul decor gigantic construit in renumitele Studiouri Cinecitta, in imprejurimile Romei, de catre celebrul scenograf Francesco Frigeri si decoratorul Carlo Gervasi. Acest complex unic includea templul, unde a avut loc procesul religios al lui Hristos, curtea unde au avut loc audierile in fata palatului lui Pilat, si curtea interioara, unde Iisus a fost batut si schingiuit.

Gibson i-a cerut cameramanului Caleb Deschanel („The Patriot”, „The Right Stuff”) ca filmul sa arate ca picturile lui Caravaggio, un artist al Barocului Italian, ale carui imagini sunt cunoscute ca avand o stralucire vie din contrastul puternic intre lumina si intuneric.

"Cred ca picturile lui sunt minunate," a spus Gibson despre Caravaggio. "Sunt violente, intunecate, spirituale si au un filon de vis neobisnuit."

Patruzeci la suta din filmari s-au petrecut noaptea sau in interioare protejate de lumina, pentru a crea efectul luminii care se lupta pentru a strapunge intunericul.

Costumele au necesitat multa documentare si au fost realizate manual de catre creatorul Maurizio Millenotti (Hamlet, Importance of Being Earnest), castigator al mai multor premii Oscar, pentru a intari perspectiva vizuala pe care Gibson a vrut-o pentru film, in tonuri de maro, negru si bej, care amintesc de Caravaggio.

Distributie: In rolul lui Iisus joaca Jim Caviezel, iar rolul Mariei este jucat de actrita romana Maia Morgenstern, in alte roluri ii regasim pe Monica Bellucci, Hristo Jivkov, Francesco DeVito, Luca Lionello.

Lungmetrajul „Patimile lui Hristos” in regia lui Mel Gibson, va fi proiectat joi, 13 aprilie 2017, de la ora 19.00, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului din Iasi.