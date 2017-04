Secretar de stat: "De la 1 ianuarie 2018, numarul taxelor nu va depasi 50"

Taxe 1

Secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Harry-Ilan Laufer, spune ca de la inceputul anului viitor numarul taxelor fiscale si parafiscale nu va depasi 50, iar de la sfarsitul lui 2018 toate taxele vor fi platite online, iar cele care nu vor putea fi achitate astfel vor fi desfiintate.

Harry-Ilan Laufer a fost prezent, vineri, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, la prezentarea programului “Star- Up Nation Romania”. El a spus celor prezenti ca Guvernul lucreaza la ”departamentul debirocratizarii”, urmarind sa se ajunga ca la inceputul anului viitor sa ramana cel mult 50 de taxe.

“Un alt pilon pe care trebuie sa-l construim in acest moment si deja s-a inceput lucrul la acest aspect este departametul debirocratizarii care se afla in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Ce rol are el? Are rolul in primul rand sa creeze in fiecare dintre ministere o directie pentru debirocratizare. Intelegem foarte clar ca partea birocratica a lucrurilor cand ne referim la mediul de afaceri, este o problema reala. Ca atare, dupa cum stiti, deja au fost eliminate 102 taxe nefiscale, dar dorim sa mergem mai departe decat atat. In acest moment, in Romania exista peste 100 si ceva de taxe ramase, iar pana la 1 ianuarie 2018 numarul taxelor fiscale si parafiscale nu va depasi 50 de taxe”, a afirmat secretarul de stat din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

El a mai spus ca din decembrie 2018 toate taxele vor fi platite online, iar cele care nu vor putea fi achitate astfel vor fi eliminate.

“Toate acele documente care de foarte multe ori au un sens de a se suprapune unele cu altele vor fi comasate si vor fi eliminate la o anumita perioada de timp, undeva la o perioada de trei luni. Aceste departamente din cadrul ministerelor vor trebui sa raporteze catre Secretariatul General al Guvernului si sa vina cu propuneri de eliminare birocratica. Si asta este un lucru extrem de important. Mai departe, in luna decembrie a anului 2018, este un moment istoric si important, 100 de ani de la Marea Unire, toate taxele din Romania vor fi platite online, absolut toate taxele, iar cele care nu vor putea fi platite online vor fi eliminate”, a afirmat Harry-Ilan Laufer.

El a fost prezent, impreuna cu secretarul de stat de la Secretariatul General al Guvernului, Adrian Mladinoiu, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, la prezentarea programului “Star- Up Nation Romania”. Programul se adreseaza persoanelor care doresc sa isi infiinteze o companie si va fi lansat la data de 1 mai 2017. El isi propune sa finanteze aproximativ 10.000 de noi afaceri cu o suma maxima, nerambursabila de 200.000 lei pe o perioada de doi ani. Domeniile principale care vor fi finantate cu prioritate sunt productia, domeniul IT, industrii creative, dar si servicii si comert.

Sursa: romaniatv.net