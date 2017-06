Secretele comunistului Alexandru Lazescu, seful Ziarului de Iasi: 'Viitorul este al nostru, al comunistilor'

Este declarat un analist de dreapta. Apare pe micul ecran in calitate de exponent de marca al Dreptei politice romanesti, inclusiv miercuri seara, la B1 TV.

TVR, a facut parte din bordul Fundatiei Soros, a fost consultantul media al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.

A fost sef al, a facut parte din bordul Fundatiei Soros, a fost consultantul media al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.

A fost Presedinte – Director General al TVR (2010-2012) si Director Executiv al aceleasi institutii in perioada (1999 – 2000), iar in prezent este presedinte al Ziarului de Iasi. A mai facut parte de asemenea din CA al SRTV intre 2002 si 2005. A facut parte din Board-ul Media al Fundatiei Soros si din acela al altor organizatii neguvernamentale (Transparency International, FDSC). Intre 2003 si 2010 a fost consultant pentru strategia de Media si Comunicare a Delegatiei/Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. De asemenea a fost expert/consultant pentru Freedom House (proiectul “Nations in Transit”) si pentru Goethe Institut (Bucuresti, Iasi, Chisinau).

CINE E , DE FAPT, LAZESCU?





Dar cine e, de fapt, Alexandru Lazescu dincolo de imaginea pe care ne-o vinde acum pe micul ecran si aceasta atat de capitalista biografie?

Regasim detalii spectaculoase intr-un interviu acordat de Alexandru Lazescu si publicat in 1 aprilie 1979, in revista Flacara Iasiului.

PROPAGANDIST COMUNIST DIN PASIUNE





activist comunist, un vechi activist din pasiune si se aprinde pe chestiunile care tin de partid.

In interviu, Lazescu spune ca este un adevarat, un vechi activist din pasiune si se aprinde pe chestiunile care tin de partid.

VIITORUL ESTE AL NOSTRU, AL COMUNISTILOR





Suntem comunisti sau viitori comunisti, si in orice moment trebuie sa ne comportam ca atare, sa privim in viitor, care este AL NOSTRU, mai sustine in interviul amintit Alexandru Lazescu.

sursa: Flux24