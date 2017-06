SECURISTII se copiaza intre ei! Grindeanu il copiaza pe Ponta. Gestul facut de premier

Conditia pusa de premierul Sorin Grindeanu pentru a-si da demisia seamana foarte mult cu aceea invocata de fostul premier Victor Ponta, in 2015, potrivit Sursazilei.ro. Sorin Grindeanu a precizat, in discursul sustinut miercuri seara, la Palatul Victoria, ca isi va da demisia doar daca presedintele Klaus Iohannis va numi un premier de la PSD. „Imi voi da demisia atunci cand presedintele Klaus Iohannis, dupa consultari cu partidele, va numi un premier de la PSD!”, a spus prim-ministrul in functie.

Pentru cei care au uitat, Victor Viorel Ponta este premierul Romaniei care a dat-o la pace cu sistemul. A fost omul sistemului in guvern si implicit a fost complice la multe din nenorocirile facute de DNA si de SRI in ultimii ani.