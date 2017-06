SECURISTUL Victor Ponta a pierdut sprijinul unui om apropiat de el: "Politica nu se face pe baza de prietenie"

Securistul Victor Ponta, primeste o lovitura foarte grea de la un om considerat un apropiat de-al sau, Eugen Teodorovici. Desi multi se asteptau ca Teodorovici sa faca parte din tabara Ponta-Grindeanu, acesta a anuntat ca va vota motiunea de cenzura si aspus ca politica ”nu se face pe prietenii.

"Trebuie sa inceteze aceasta criza politica pentru ca noi politicienii, cei care am fost alesi in Parlament, sa putem avea un Guvern validat de partidul sau de catre coalitia care a castigat in decembrie alegerile (...) Eu sunt de parere ca orice discutie despre PSD trebuie purtata in interiorul partidului. Deja aceasta disputa intre membri PSD, dusa intre membri PSD si Guvern, nu cred ca este normala, pentru ca latrebuie sa fie un loc de unde se guverneaza o tara intreaga si nu poate un loc de unde sa se prezinte pareri sau opinii despre discutiile din cadrul partidului", a declarat