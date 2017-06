Securistul Victor Ponta, declaratii de la Palatul Victoria

Sunt absolut convins ca cel putin din partea premierului exista dorinta de dialog chiar si in ceasul al 13-lea pentru ca guvernul sa aiba o majoritate normala, ma refer la PSD-ALDE desigur

Am acceptat functia si ma consider onorat sa lucrez cu dl Grindeanu

Sunt cu atat mai multumit cu cat in ultimele trei zile a trecut un test mafiot aproape: amenintari persoanle, asa zise dezvaluiri personale sau tentative de mituire cu functii banoase

Faptul ca a trecut acest test a fost motivul determinant pentru care am acceptat aceasta functie

Intrebari:

Veti fi exclus din PSD?

Ponta: Sub conducerea dl Dragnea venit din PD, PSD inteleg ca isi exclude in doua zile consecutive cei doi premier, pe dl Nastase nu l-a mai reprimit. Nu as vrea sa semanam cu partidul socialist din Franta care acum a ajuns la 10%. Dl Grindeanu e membru PSD si nu poate sa ii ia acest lucru nici macar dl Dragnea venit de la PD

Cate demisii au fost depuse la SGG?

Ponta: Acest lucru il va comunica premierul. Eu am verificat demisiile doamnei Shhaideh si Carmen Dan, care au si fost trimise la dl presedinte. Asteptam de la ceilalti ministri sa vina la serviciu, nu incalca nicio decizie a partidului. Guvernul nu se poate inchide, trebuie sa functioneze. Dincolo de cele doua doamne ministru care nu vor mai fi in functie ceilalti luni premierul vrea sa lucreze cu ei si eu voi lucra alaturi de ei pana cand alt premier votat de parlament va venit la Palatul Victoria.

De ce doar aceste doua demisii?

Ponta: A fost decizia premierului si cred ca a decis bine

Din aceasta seara ne-am apucat de treaba si la guvernul Romaniei nu se stinge lumina