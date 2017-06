Victor Ponta 5

Fostul premier Victor Ponta a declarat ca nu regreta sprijinul pe care i l-a acordat premierului Sorin Grindeanu in lupta cu Liviu Dragnea. Fostul sef al PSD a subliniat ca viitorul premier va fi mult mai obedient fata de presedintele Dragnea.

"Tot ce s-a spus azi este o pacaleala pentru opinia publica. A fost o batalie intre Dragnea si Grindeanu. Liviu Dragnea nu a acceptat ideea ca altcineva sa fie prim ministru si probabil viitorul premier va trebuie sa fie mult mai obedient, ceea ce este o problema. Cand un guvern nu se conduce de la Palatul Victoria, ci din alte parte, cum va fi viitorul Executiv, lucrurile nu vor merge bine in tara", a declarat Ponta la Romania TV.

Singura problema a pornit de la faptul ca Dragnea nu poate fi premier, iar Grindeanu a hotarat sa fie cu adevarat prim ministru. Acum Dragnea are toata puterea in mana, o are singur, imi doresc si sper sa o foloseasca mai bine decat in ultimele luni, a punctat Victor Ponta.

Fostul premier a spus ca nu regreta sprijinul acordat lui Sorin Grindeanu. "Sunt mai convins ca am ales partea buna, chiar daca n-am castigat. Cativa colegi au zis ca aleg partea rea, dar cea care castiga. Prefer sa pierd cu partea buna, razboiul nu s-a terminat deloc. Nu mi-am facut un plan de viitor pentru ca dupa 17 ani m-am gandit la o cale de a activa in PSD, dar aceasta cale s-a inchis. Nu contest decizia de excludere, dar atata timp cat vor mai fi oameni pe care sa ii intereseze ce am de spus, sau jurnalisti, inseamna ca mai trebuie sa fac politica si voi face".

Victor Ponta a mai dat de inteles ca acum mingea este in terenul lui Iohannis. "Klaus Iohannis este in cea mai buna pozitie pe care putea sa o aiba fara sa faca nimic. Pe plan intern a stat deoparte si PSD i-a pus pe tava inclusiv acest drept de a decide daca mai da un premier la PSD".



Pentru cei care au uitat, Victor Viorel Ponta este premierul Romaniei care a dat-o la pace cu sistemul. A fost omul sistemului in guvern si implicit a fost complice la multe din nenorocirile facute de DNA si de SRI in ultimii ani.