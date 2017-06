SECURISTUL Victor Ponta: "Exista o lista de ministri pentru ziua de joi"

Victor Ponta 3

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a declarat marti ca a stat de vorba cu prim-ministrul Sorin Grindeanu in contextul motiunii de cenzura si ca exista o lista de ministri pregatita pentru ziua de joi.

"Am discutat cu prim-ministrul. Exista o lista de ministri pentru ziua de joi. Trebuie sa indeplineasca doua conditii. In primul rand, sa fie respinsa motiunea si, in al doilea rand, oamenii respectivi sa aiba si demnitate maine. Ca daca maine vor sa se puna bine cu domnul Dragnea si poimaine vor sa fie ministri in Guvernul lui Grindeanu, nu merge chestia asta", a afirmat Victor Ponta la Realitatea TV.

Pentru cei care au uitat, Victor Viorel Ponta este premierul Romaniei care a dat-o la pace cu sistemul. A fost omul sistemului in guvern si implicit a fost complice la multe din nenorocirile facute de DNA si de SRI in ultimii ani.

Sursa: agerpres.ro